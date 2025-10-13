中鋼9月業績年減8.8% 鋼價觸底
中鋼（2022）昨（13）日公告，9月營收243.8億元、年減8.8%；累計今年前九月營收為2,417億元、年減11%。
隨著寶鋼、鞍本鋼、河鋼、凌鋼等多家大陸重點鋼廠最新11月盤價以平高盤定調，包括熱冷軋、線材、鋼筋等十餘項鋼品全部平盤，鋼價觸底訊號明確，鋼市進到橫向整理，後市期待技術性反彈。
上市鋼廠主管表示，當前鋼價已逼近成本線，鋼廠虧損擴大後的停產行為，將對供應面形成自然支撐，短期或有反彈契機，但中長期能否翻轉，仍取決於政策刺激與實體經濟復甦力道。
若基建與製造業訂單未能明顯回升，鋼市將維持低位震盪格局，觀察重點應放在第4季的產量控制與出口動能變化，一旦產銷結構改善，鋼價有望脫離底部盤整區，迎來溫和回升。
