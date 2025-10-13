麗豐9月營收創21個月新高

麗豐-KY（4137）昨（13）日公布9月合併營收為3.92億元，較上月營收大幅成長22%，較去年同期成長5%，並一舉創下21個月新高紀錄，顯示9月起的旺季效應可期。

若以人民幣計算，麗豐-KY 9月營收月增20%、年增11%，持續展現穩健成長動能；並帶動第3季合併營收10.25億元，年增0.2%；累計前三季合併營收27.76億元，較去年同期減少9%。

麗豐-KY表示，9月開始進入旺季，旗下的明星商品五大金剛—蛋白霜、怡肌霜、潤膚11乳液、胚芽伊油與童妍精粹液等產品的出貨量迎來強勁拉升。

另，公司從今年初開始針對超過4,000家門店之主營通路採取「汰弱留強」的門市策略，整頓低績效店、獎勵高績效門市下，單店營收與客單價逐步提升。

在產品熱銷爆發與通路結構優化的雙軌強力推進下，第3季營收亦來到今年以來新高。

展望後市，麗豐-KY表示，將以「單店效益提升」、「產品組合優化」及「線上線下協同」三大策略為核心，持續推動營收增長。

同時計畫透過克麗緹娜逾100萬名會員流量引導至輕醫美與手術醫美領域，逐步拓展至抗衰老、大健康及幹細胞基因檢測，建構完整產品、門店、醫美與健康生態系，持續挹注集團營運動能。