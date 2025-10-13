寶成前9月營收年減3.5% 製鞋業務續成長

製鞋廠寶成工業今天公布9月自結合併營收為新台幣193.8億元，較去年同期減少9.2%，今年1至9月合併營收為1886.43億元，年減3.5%。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業9月自結營收6.33億美元（約新台幣193.05億元），年減4.1%，其中製鞋業務營收年減3.8%；1至9月營收60.17億美元，年減1%，製鞋業務累計營收年增2.3%，維持正向成長趨勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際9月營收人民幣13.48億元（約1.87億美元），年減4.8%；1至9月營收為人民幣129.03億元（約17.86億美元），年減7.7%，反映主要營運地區消費表現仍偏保守。

製鞋廠豐泰統計，9月合併營收新台幣67.62億元，年減0.87%；今年1至9月歸屬於母公司業主淨利36.08億元，每股盈餘3.65元。

製鞋廠鈺齊國際統計，9月營收新台幣9.29億元，以新台幣計價為全年最低、美元計價則為全年次低，不僅較8月減少25.82%，也較去年同期減少1.38%，但以美元計價則年增5.35%，全年單月營收低點已過。

鈺齊國際說明，因歷年8、9月大都為季節交替傳統淡季，再加上關稅事件影響品牌客戶第2季的下單動能，直接影響第3季整體表現。