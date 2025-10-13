麗豐營收／9月3.9億元、月增22% 寫今年單月營收最高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

麗豐-KY（4137）13日公布9月合併營收3.9億元，年增4.8%，月增22%，寫今年單月營收最高紀錄；前九月累計營收27.7億，年減8.6%。其自結第3季合併營收10.2億元，季增8%，年增0.2%。麗豐指出，旺季明星產品銷售亮眼，加上通路結構調整策略奏效，帶動9月業績成長。

展望未來，麗豐表示審慎樂觀，將以「單店效益提升」、「產品組合優化」及「線上線下協同」三大核心策略，推動營收增長。

麗豐指出，9月開始進入旺季，旗下五大明星商品，蛋白霜、怡肌霜、潤膚11乳液、胚芽伊油與童妍精粹液等產品，出貨量強勁，推升成長動能。此外，公司從年初開始實施通路結構優化，整頓低績效店鋪、獎勵高績效門市，也推進單店營收與客單價逐步提升。

麗豐也表示，計劃將旗下品牌克麗緹娜會員流量，引導至輕醫美與手術醫美領域，並逐步拓展至抗老、大健康及幹細胞基因檢測領域，持續挹注集團營運動能。

營收 麗豐 醫美

