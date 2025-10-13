中租前九月EPS達8.45元 子公司仲利租賃簽36億人民幣聯貸

中租-KY（5871）13日公告9月自結合併營收為新台幣79.9億元，累計今年前九月營收為新台幣734.2億元，累計EPS 為8.45元。中租-KY代子公司仲利國際融資租賃有限公司公告，已與中國銀行上海市分行為主辦行的銀行團簽署人民幣中期貸款聯貸契約，貸款金額為人民幣36億元，期限3年。

中租累計前九月營收734.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-11%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受氣候影響月減，當月中國大陸新增業績較前月增加。

在獲利方面，中租9月單月自結合併稅後純益13.7億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元，累計前九月合併稅後純益為新台幣150.3億元，年減18%，累計每股稅後純益（EPS）為8.45元。以營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長-3%, -36%及47%。若以今年第3季每股稅後純益（EPS）與第2季相較，每股稅後純益季增3%。

中租代子公司公告，仲利國際融資租賃公司有限公司已與中國銀行上海市分行為主辦行的銀行團簽署人民幣中期貸款聯貸契約，貸款金額為人民幣36億元，期限3年。該筆資金將用於支付購買作為租賃資產的機器設備款項，有助於提高營運資金取得並擴大業務規模。