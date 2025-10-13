統一超營收／9月291.6億元、年增1.5% 創歷史同期新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一超（2912）13日公布9月營收291.68億元，年增1.56%，續創單月同期新高紀錄；累計前九個月營收為2,609.5億元，年增3.6％。

台灣7-ELEVEN穩健展店、持續深化市場布局，並透過線上線下多元商品與創新服務，不斷擴大「uniopen會員生活圈」。9月開學季與中秋提早採買帶動鮮食、節慶送禮等商機，共同挹注門市來客與消費動能。轉投資事業包括悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達、統一百華等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續深化「uniopen會員生活圈」，全台會員已正式突破1,900萬人，今年不僅OPENPOINT點數發點量創下新高，持續以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動。今年4月推出的「uniopen PRIMA會員訂閱制」，首波5萬名額已幾近額滿，再搭配「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團各通路使用，疊加點數回饋與全店活動加碼有效帶動來客數與消費頻率，進一步推升會員貢獻穩定成長。

台灣7-ELEVEN鮮食、烘焙持續推出創新提案，開學季祭出「重量級饗宴」，將大尺寸話題商品再升級；自有「星級饗宴」品牌攜手晶華酒店合作全新秋季餐點、甜點與飲品，芋頭季更攜手知名老店香帥蛋糕，打造多款通路獨家的芋頭商品；Simple Fit品牌邀請世界冠軍MVP陳傑憲，推薦多款結合蛋白質與多彩蔬菜的沙拉商品，為外食族提供營養均衡補給；因應中秋即將到來，OPENPOINT APP行動隨時取亦推出多款炸物、烤物商品的優惠組合，滿足小家庭烤肉需求；引進海內外當令水果、與政府、地方農會共同合作推出在地農產，精選各式水果禮盒提供節令送禮，多元商品結構帶動整體鮮食成長近一成。

台灣7-ELEVEN受惠教師節與中秋節連假商機，「預購誌」、線上平台「7-ELEVEN i預購」、以及門市團購平台「i划算」禮盒及水果買氣同步增溫；7-ELEVEN i預購定期推出「週週好給利」商品優惠，換季保養、中秋節令商品及99超級購物節開跑，同時iPhone 17正式開賣，結合「uniopen會員生活圈」點數多重回饋，帶動下單熱潮，推升整體i預購成長近三成。

台灣7-ELEVEN滿足消費者換季口味變化需求，持續開發咖啡、茶飲等差異化新品。CITY PRIMA已正式突破7,000店，持續以親民價、高品質打造「人人都能輕鬆享受精品咖啡」日常生活，更正式加入「超值組合餐」提供消費者多元選擇，帶動CITY PRIMA成長超過1成；CITY TEA「冰菓室」則攜手晶華酒店「晶華軒」主廚團隊開發「杏仁豆腐冰沙」，強化秋季新品話題，因應開學季推出指定水果系列冰沙及茶飲優惠，「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」已超過500店，搶攻手搖飲市場，帶動CITY TEA業績成長近四成。

展望10月，台灣7-ELEVEN看好中秋節、雙十節及光復節三大連假出遊商機，以及季節轉換帶動的暖食需求，預計持續透過鮮食、咖啡、茶飲及季節性商品推出秋季話題新品，結合uniopen會員生活圈及深化會員服務優勢，擴大電商與跨通路整合，致力架構超越消費者期待的生活服務平台。

