葡萄王營收／9月7.9億元、年減36% 第4季將迎旺季

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

葡萄王（1707）13日公告9月合併營收7.9億元，年減36%；累計前九月營收72.4億元，年減9.4%。葡萄王表示，9月營收呈年減，主因是子公司葡眾去年同期營收基期偏高，造成年減幅度擴大，拖累整體營收；加上大環境與政策不確定性，影響客戶下單態度，但衝擊已趨緩。

展望未來，葡萄王表示，隨著第4季將迎來傳統旺季，加上年底新產品即將上市，營收可望維持旺季應有動能。公司也看好多元成長潛力，包括關係企業葡眾馬來西亞市場的啟動、國際市場代工需求穩健成長、台灣自有品牌新品推出，以及上海葡萄王因基期降低帶來的成長效益。整體而言，公司將努力維持營收及獲利水準。

葡萄王表示，子公司葡眾9月營收年減41.7%，主要是基期效應拖累；不過，隨著第4季旺季到來，加上新劑型即將上市，及女性會員導向商品的推出，營收表現樂觀可期。

台灣品牌9月營收年增3.1%，累計前九月營收年增14.98%，展現品牌布局成效；其中，代工業務成長顯著，延續國內外代工業務穩定的出貨動能，9月業績年增29%，累計前九月年增58%。自在自有品牌方面，機能飲料藉由超商聯名卡及中元節慶活動多管齊下，銷售表現倍數成長。

上海葡萄王9月營收則年減16.68%，葡萄王表示，營收年減主要受大環境消費動能疲弱影響，但近期配合代工客戶需求，進行產線升級，計劃於第4季試產一款果蔬風味碳酸飲料、擬於明年第1季量產，預計將能穩定提升碳酸產線稼動率。

