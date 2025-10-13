快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

台灣大前9月EPS 3.49元 行動服務營收表現亮眼

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）13日公布9月營收157.8億元，年減0.9%，稅後純益11.4億元，年減2.5%，每股純益為0.38元，累計前九個月營收1,419.8億元，年減0.9%，營業利益154.4億元，年增4.5%，稅後純益為105.6億元，年增1.8%，每股純益3.49元。

台灣大指出，行動服務營收表現亮眼，主要受惠於9月19日上市的iPhone 17系列熱銷，及新科技事業收入挹注，帶動智慧型手機月租用戶ARPU持續成長。獲利方面，在行動服務及固網收入兩大動能推升之下，9月電信營業利益及電信EBITDA皆年增4%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大持續擴大影視內容布局，策略投資夥伴智寶（7824）國際已於9月18日成功登錄興櫃，成為全台首家以動漫遊戲（ACG）IP為核心、進軍資本市場的公司。

台灣大指出，落實永續經營，榮獲「TIP台灣永續評鑑」最高評級AAA，且於社會、經濟、環境及揭露四大構面皆領先85%以上的同產業公司。同時，台灣大持續拓展Taiwan Mobility布局，串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，打造一站式永續移動服務體系，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁。在5G技術創新推動上，攜手高通、諾基亞完成全台首例「上行發射切換」技術驗證，5G上傳速率提升30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，釋放上行應用潛能。

台灣大哥大 營收

延伸閱讀

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

經典賽／台灣大賽後名單整體評估 11月情蒐日韓交流賽

中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元

相關新聞

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

富邦媒9月營收79.4億元 核心平台維持成長韌性、展望第四季樂觀看待

富邦媒公告9月營收約79.4億元，累計今年1至9月合併營收達769.9億元。富邦媒表示，9月下旬受強颱影響，全台多地物流...

東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低...

輝達總部案曝新進度！「士林二寶」強勢飆風 新紡漲停、士紙大漲7%

輝達（NVIDIA）台北總部案進入關鍵期，台北市副市長李四川宣布，北市府13日將正式發函給新光人壽，提議雙方共同合意終止...

允強土耳其廠 強攻美國

允強（2034）斥資百億元的土耳其新廠各產線已全部完成，進到戰鬥位置，包括不銹鋼管、不銹鋼板的產銷策略，將與台灣母廠相輔...

小型核能成未來AI供電趨勢 法人點名這檔重電廠有機會

美國能源部（DOE）宣稱為支撐未來電力需求與淨零目標，2035年新增35GW的何發電容量，並在2040年起能以每年15G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。