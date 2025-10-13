台灣大前9月EPS 3.49元 行動服務營收表現亮眼

台灣大（3045）13日公布9月營收157.8億元，年減0.9%，稅後純益11.4億元，年減2.5%，每股純益為0.38元，累計前九個月營收1,419.8億元，年減0.9%，營業利益154.4億元，年增4.5%，稅後純益為105.6億元，年增1.8%，每股純益3.49元。

台灣大指出，行動服務營收表現亮眼，主要受惠於9月19日上市的iPhone 17系列熱銷，及新科技事業收入挹注，帶動智慧型手機月租用戶ARPU持續成長。獲利方面，在行動服務及固網收入兩大動能推升之下，9月電信營業利益及電信EBITDA皆年增4%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大持續擴大影視內容布局，策略投資夥伴智寶（7824）國際已於9月18日成功登錄興櫃，成為全台首家以動漫遊戲（ACG）IP為核心、進軍資本市場的公司。

台灣大指出，落實永續經營，榮獲「TIP台灣永續評鑑」最高評級AAA，且於社會、經濟、環境及揭露四大構面皆領先85%以上的同產業公司。同時，台灣大持續拓展Taiwan Mobility布局，串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，打造一站式永續移動服務體系，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁。在5G技術創新推動上，攜手高通、諾基亞完成全台首例「上行發射切換」技術驗證，5G上傳速率提升30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，釋放上行應用潛能。