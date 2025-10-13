快訊

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金獲利三冠王，單月獲利，前9月獲利，EPS均居金控之冠。圖／富邦金控提供
富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.38元。均居金控之冠，包括富邦金控及子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高。

富邦人壽9月稅後淨利為115.6億元，較去年同期成長240%，獲利創下歷年9月同期新高；累計前9月稅後淨利478.5億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。匯市方面，受外資匯入帶動下，9月美元兌台幣貶值0.44%，富邦人壽動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險、充實外匯價格變動準備金為目標。

富邦人壽個體累計前9月初年度保費收入(First Year Premium)達886億元，較去年同期成長5%，總保費收入(Total Premium)達2,769億元，較去年同期成長6%，預估皆排名業界第二。9月底淨值比率逾10%，RBC近400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行9月稅後淨利34.3億元，累計前9月稅後淨利291.7億元，分別較去年同期成長28%及16%，續創單9月及累計前9月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務獲利動能穩定，累計前9月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增12%及13%，帶動營收雙位數成長。

富邦產險9月稅後淨利8.8億元，累計前9月稅後淨利51.0億元，較去年同期成長49%。富邦證券9月稅後淨利11.6億元，主要受惠9月台股交投熱絡，單月日均值突破6,400億元，帶動經紀收入成長，加上承銷案件收入挹注，因此創下單9月獲利歷史新高紀錄，且連續4個月單月獲利皆突破10億元。累計前9月稅後淨利達76.3億元，續創歷年同期獲利次高。

富邦人壽 富邦金控

