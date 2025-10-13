遠傳營收／9月破百億元創單月新高 iPhone 17熱銷催用戶升級5G

遠傳電信（4904）13日表示，受惠於iPhone新機買氣帶動用戶升級5G、數位生活服務穩健成長，與企業智慧資通訊成長挹注，9月合併總營收突破百億元，創下單月歷史新高。

遠傳9月合併總營收100.84億元，年增10.56%，成為史上首次單月營收突破百億大關。合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.54億元，年增3.8%，稅後純益11.94億元，年增9.6%，年成長率同步雙雙寫下同期歷史新高，每股純益0.33元。

累計至2025年9月，遠傳合併總營收776.62億元，年增2.9%，合併EBITDA為282.59億元，年增4.9%，稅後純益100.64億元，年增9.%，每股純益2.79元，第3季稅後純益與每股純益（EPS）皆超越財測目標，達到106%。

遠傳9月總用戶數持續穩健成長，月租型用戶5G滲透率達到46.2%，居同業之冠。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續上揚，帶動整體行動服務營收達到51.88億元，年成長率2.2%，創下自2021年3月以來連續55個月正成長的佳績。

此外，遠傳9月來自企業智慧資通訊業務成長強勁，主要受惠於多項系統整合、物聯網專案順利交付，以及雲端與資安服務業務穩健成長。在個人數位服務方面，9月營收維持雙位數年成長。

遠傳強調，深耕遠距診療服務，今年接連獲得「經濟部國家產業創新獎」、「2025金漾獎」與英僑商會「2025優良企業貢獻獎」等獎項肯定。遠傳也持續將此5G「救人應用」回饋社會，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，遠傳攜手花蓮慈濟醫院立即啟動5G遠距診療，解決災民就醫及領藥難題。並於第一時間投入災區救援，成立關懷服務站、募集緊急通訊手機送往當地等十大關懷措施，並與手機大廠合力捐贈550萬元善款，以實際行動守護花蓮，陪伴災民早日重建家園。