快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

遠傳營收／9月破百億元創單月新高 iPhone 17熱銷催用戶升級5G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）13日表示，受惠於iPhone新機買氣帶動用戶升級5G、數位生活服務穩健成長，與企業智慧資通訊成長挹注，9月合併總營收突破百億元，創下單月歷史新高。

遠傳9月合併總營收100.84億元，年增10.56%，成為史上首次單月營收突破百億大關。合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.54億元，年增3.8%，稅後純益11.94億元，年增9.6%，年成長率同步雙雙寫下同期歷史新高，每股純益0.33元。

累計至2025年9月，遠傳合併總營收776.62億元，年增2.9%，合併EBITDA為282.59億元，年增4.9%，稅後純益100.64億元，年增9.%，每股純益2.79元，第3季稅後純益與每股純益（EPS）皆超越財測目標，達到106%。

遠傳9月總用戶數持續穩健成長，月租型用戶5G滲透率達到46.2%，居同業之冠。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續上揚，帶動整體行動服務營收達到51.88億元，年成長率2.2%，創下自2021年3月以來連續55個月正成長的佳績。

此外，遠傳9月來自企業智慧資通訊業務成長強勁，主要受惠於多項系統整合、物聯網專案順利交付，以及雲端與資安服務業務穩健成長。在個人數位服務方面，9月營收維持雙位數年成長。

遠傳強調，深耕遠距診療服務，今年接連獲得「經濟部國家產業創新獎」、「2025金漾獎」與英僑商會「2025優良企業貢獻獎」等獎項肯定。遠傳也持續將此5G「救人應用」回饋社會，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，遠傳攜手花蓮慈濟醫院立即啟動5G遠距診療，解決災民就醫及領藥難題。並於第一時間投入災區救援，成立關懷服務站、募集緊急通訊手機送往當地等十大關懷措施，並與手機大廠合力捐贈550萬元善款，以實際行動守護花蓮，陪伴災民早日重建家園。

遠傳電信 營收

延伸閱讀

富邦媒9月營收79.4億元 核心平台維持成長韌性、展望第四季樂觀看待

新政助攻 北上深9月房市回溫

i18推次螢幕 鴻海、大立光等蘋鏈眼睛亮了

印度製iPhone 出口額創高

相關新聞

富邦媒9月營收79.4億元 核心平台維持成長韌性、展望第四季樂觀看待

富邦媒公告9月營收約79.4億元，累計今年1至9月合併營收達769.9億元。富邦媒表示，9月下旬受強颱影響，全台多地物流...

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低...

輝達總部案曝新進度！「士林二寶」強勢飆風 新紡漲停、士紙大漲7%

輝達（NVIDIA）台北總部案進入關鍵期，台北市副市長李四川宣布，北市府13日將正式發函給新光人壽，提議雙方共同合意終止...

允強土耳其廠 強攻美國

允強（2034）斥資百億元的土耳其新廠各產線已全部完成，進到戰鬥位置，包括不銹鋼管、不銹鋼板的產銷策略，將與台灣母廠相輔...

小型核能成未來AI供電趨勢 法人點名這檔重電廠有機會

美國能源部（DOE）宣稱為支撐未來電力需求與淨零目標，2035年新增35GW的何發電容量，並在2040年起能以每年15G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。