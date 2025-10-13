中華電營收／9月201億元、年增3.6%創同期新高 EPS 0.4元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）13日公布9月合併營收為201.9億元，年增3.6%，主因為受惠手機銷售表現加上子公司挹注，創歷史同期新高，歸屬於母公司業主淨利為30.8億元，年增4.8%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為72.3億元，每股純益0.4元。

中華電信表示，9月亮眼，主要動力來自強勁的手機銷售表現與子公司挹注，加上電信核心業務延續成長動能，寬頻與行動營收年增率皆續創3%以上佳績，推升本月營收再創同期新高。

累計2025年前9月，中華電信合併營收達1,704.6億元，年增3.5%，營業淨利為371.7億元，年增5.5%，歸屬母公司業主淨利為294.1億元，年增4.2%，每股純益3.79元。

中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

中華電信表示，9月受惠5G升速方案廣受市場歡迎，以及新一波iPhone和安卓新機上市帶動高資費用戶增加，9月月租型客戶數年成長1.2%至998萬戶。同時，月租型ARPU年成長1.6%至560元。

此外，中華電信表示，暑期旅遊旺季帶動預付卡及國際漫遊收入成長，整體行動服務營收年增率達3.0%，表現亮眼。寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續帶動用戶升速需求，加上雙向1G速率方案接受度提升，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，進而推升固網寬頻ARPU年成長2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達3.3%，展現用戶結構升級與營收成長並進的成果。

中華電信表示，雖受去年同期一次性專案認列的高基期影響，整體資通訊營收略減，但重點業務持續表現穩健。其中，IDC與雲端服務受惠於客戶機房建置服務及設備代管需求不斷擴增，成長動能強勁，營收維持雙位數成長。隨著企業對資料中心及網路安全防護意識提升，資安相關解決方案需求持續上升，帶動本月資安業務營收亦呈雙位數成長。甫於上月掛牌的集團子公司中華資安，9月營收更年增23.8%，展現國內資安市場蓬勃發展與中華電信布局成效。

