華航營收／前三季創史上最高 旺季期間持續衝刺營收及獲利

華航（2610）集團13日公告9月合併營收為158.75億元，為歷年同期次高，其中客運收入87.67億元，貨運收入53.73億元，較去年同期增加2.01%；累計前三季營收1,549.29億元，較去年同期增加2.62 %，寫下史上最高紀錄。

10月26日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日4班；日韓逐漸進入賞楓旺季，預估東京、首爾訂位可達9成，緊接著11月還有銀杏可觀賞，火熱的楓紅與浪漫的金黃銀杏交織，預期也會衝高機票買氣。其他地區像是澳洲航線需求高且穩定，10月預估載客9成以上。

華航網站提供快閃出發、30天內航班的超值機票，接下來還有機個連續假期，除了民眾最喜愛的日韓，同樣適合安排短假期旅程的東南亞也有優惠，如曼谷、吉隆坡、新加坡以及胡志明市等，最低未稅價 8,000元起，萬元有找。

貨運方面，9月市場整體價格持續上升，隨著第4季傳統旺季的到來，年底購物季可望帶動電商網購需求，預期將推升市場艙位需求，加上AI伺服器、半導體設備與產品暢旺，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，期望在旺季期間持續衝刺營收及獲利。