將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

富邦媒9月營收79.4億元、月減6.3% 網家29.1億元、月增6.5%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

momo富邦媒（8454）公告9月合併營收約79.4億元，月減 6.3%，年減3.6%；累計今年1至9月合併營收769.9億元，年減2.6%。網路家庭（8044）9月營收29.1億元，月增6.5%，年減1.4%，累計今年1至9月營收258.8億元，年減2.5%。

momo表示，9月下旬受強颱影響，全台多地物流與出貨節奏放緩，短期買氣略顯保守，加上有線電視訂閱戶數持續下滑，電視購物銷售承壓，進而影響合併營收表現。核心電商業務部分，平台商品交易總額（GMV）仍較去年同期正成長。

隨著iPhone新機上市與節慶買氣回升，momo對第4季營收表現保持樂觀，預期在周年慶與雙11旺季推動下，將進一步挹注整體成長動能。

富邦媒指出，9月營收動能主要受惠於中秋節檔期與3C新品上市的雙引擎帶動。消費者送禮需求集中湧現，站上中秋禮盒銷量年增逾五成，並有較往年更火熱的預購買氣。蘋果新一代iPhone 17系列掀起市場熱潮，站上相關搜尋量近一個月突破78萬次，預購與首賣表現踴躍，開賣首月整體銷售較去年同期iPhone 16系列成長逾三成，成為推升9月業績的重要動能。

