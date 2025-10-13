富邦金前九月大賺909.2億元、EPS 6.38元 四家子公司單月獲利創高

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）13日公布9月自結合併稅後純益174.4億元，累計前九月合併稅後純益909.2億元，每股稅後純益(EPS)為6.38元。富邦金控及子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高；台北富邦銀行累計前九月獲利亦為歷年同期新高。

子公司富邦人壽9月稅後純益為115.6億元，較去年同期成長240%，獲利創下歷年9月同期新高；累計前九月稅後純益478.5億元。富邦人壽表示，9月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。股市方面，多國股市於9月份創新高，台股加權指數於9月維持歷史高檔，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會9月如預期降息一碼，台美公債利率下跌後震盪整理。富邦人壽已自第3季起，把握機會增加債券部位以提高收益，並持續做好資金管理，以彈性因應未來市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動下，9月美元兌台幣貶值0.44%，富邦人壽將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險、充實外匯價格變動準備金為目標。

富邦人壽個體累計前九月初年度保費收入(FYP)達886億元，較去年同期成長5%，總保費收入達2,769億元，較去年同期成長6%，預估皆排名業界第二；單9月初年度保費86億元，預估排名業界第三，總保費收入283億元，較去年同期成長3%，預估排名業界第二。富邦人壽商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品，累計前九月初年度等價保費收入(FYPE)達415億元，較去年同期成長8%，預估排名業界第二。富邦人壽9月底淨值比率逾10%，RBC近400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行9月稅後純益34.3億元，累計前九月稅後純益291.7億元，分別較去年同期成長28%及16%，續創單9月及累計前九月稅後純益歷年新高紀錄，主因核心業務獲利動能穩定，累計前九月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增12%及13%，帶動營收雙位數成長。放款表現方面，來自海外、中小企業及個人放款成長，帶動全行放款餘額年增10%；手續費淨收益中，累計前九月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至9月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1017%，維持良好資產品質。

富邦產險9月稅後純益8.8億元，累計前九月稅後純益51億元，較去年同期成長49%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，9月整體簽單保費50.3億元，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費較去年同期成長93%，成長幅度超越市場整體水準。累計前九月簽單保費收入528.6億元，較去年同期成長5%，簽單市佔率24%，續居市場龍頭。

富邦證券9月稅後純益11.6億元，主要受惠9月台股交投熱絡，單月日均值突破6,400億元，帶動經紀收入成長，加上承銷案件收入挹注，因此創下單9月獲利歷史新高紀錄，且連續4個月單月獲利皆突破10億元。累計前九月稅後純益達76.3億元，續創歷年同期獲利次高。

