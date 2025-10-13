鮮活果汁營收／9月4.2億元、年減2.9％ 持續推出創新預包裝飲品

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）13日公告9月合併營收為4.2億元，年減2.9％，累計前九個月營收32.4億元，年減3.8％。

鮮活果汁表示，主要因新台幣匯率波動影響，若以功能性貨幣（人民幣）計算成長幅，則9月合併營收年增2.8％，累計前九個月營收年增0.06％，優於新台幣計算的營收表現。

鮮活果汁指出，9月營收相較7、8月營收動能走緩，係中國大陸三大外送平台於7月大打「零元購」補貼搶流量，刺激商店訂單增長，進而拉動鮮活連鎖系統客戶銷量增長，惟電商平臺進入9月後補貼力度減少，加上客戶為減少庫存風險，公司彈性配合客戶依據市場需求進行出貨所致。

此外，鮮活第3季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益鮮活營收，推升第3季合併營收14.44億元，較去年同期成長10.89％。

展望未來，鮮活果汁表示，將透過持續研發、推廣新品及優化產品升級，積極提升各族群滲透率，同時配合客製化開發，並藉由集中採購與規模化生產降低成本、提升產銷穩定性，並持續推出創新預包裝飲品，拓展多元銷售通路，使營運穩健發展。

