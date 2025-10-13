鮮活果汁營收／9月4.2億元、年減2.9％ 持續推出創新預包裝飲品
鮮活果汁-KY（1256）13日公告9月合併營收為4.2億元，年減2.9％，累計前九個月營收32.4億元，年減3.8％。
鮮活果汁表示，主要因新台幣匯率波動影響，若以功能性貨幣（人民幣）計算成長幅，則9月合併營收年增2.8％，累計前九個月營收年增0.06％，優於新台幣計算的營收表現。
鮮活果汁指出，9月營收相較7、8月營收動能走緩，係中國大陸三大外送平台於7月大打「零元購」補貼搶流量，刺激商店訂單增長，進而拉動鮮活連鎖系統客戶銷量增長，惟電商平臺進入9月後補貼力度減少，加上客戶為減少庫存風險，公司彈性配合客戶依據市場需求進行出貨所致。
此外，鮮活第3季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益鮮活營收，推升第3季合併營收14.44億元，較去年同期成長10.89％。
展望未來，鮮活果汁表示，將透過持續研發、推廣新品及優化產品升級，積極提升各族群滲透率，同時配合客製化開發，並藉由集中採購與規模化生產降低成本、提升產銷穩定性，並持續推出創新預包裝飲品，拓展多元銷售通路，使營運穩健發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言