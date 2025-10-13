商億營收／關稅影響9月2.79億元、年減9% 盼美國降息刺激房市回溫

商億-KY（8482）公布9月營收2.79億，月減16.40%、年減約9.23 %，受匯率負面影響5.03%，換算美金月減16.33%年減4.42%，主因在面對新一輪關稅壓力與市場變局，公司提供補貼所致；累計前三季商億-KY營收25.68億元，年減4.79%。

商億-KY表示，公司持續朝優化成本結構，穩定客戶合作關係努力。隨著美國降息刺激房市回溫，居家需求有望再起，再加上中國大陸迎接雙十一內銷市場有機會回升，將持續深化高端品牌客製化全球佈局，相較同業展現出較強的韌性。

根據最新政策，各國軟包沙發關稅提升至25-30%，中國大陸相關關稅則在70-75%；而木器等其他家具，柬埔寨及中國關稅分別為19%與55%。新關稅政策取代過去的對等關稅制度，對成本結構造成顯著壓力。面對此情況，商億對品牌商提供部分關稅補貼，以維護穩定且長期的合作關係。同時，公司積極與材料供應商協商，成功促使材料成本降低，預計可節省成本，並持續提升生產效率，以進一步降低整體開支。隨著市場環境變化，預計年底前中小規模供應商將面臨必要的淘汰與整合，供應鏈將重新洗牌。

即使如此，柬埔寨生產的產品價格仍較美國本土低約30%，而美國本土供應量不足一半。關稅疊加勢必推升終端產品價格，進口商面臨額外負擔與資金壓力，部分客製化訂單流動性可能受影響，訂單量亦可能出現波動。面對挑戰，商億聚焦高端品牌市場，憑藉產品差異化與優異品質，展現出比同業更強韌的競爭力，穩健維持訂單。

隨著美聯準會啟動降息循環，房貸利率回跌，美國房市需求逐步回溫，有望為居家產業注入新一波活水，進一步推升家具市場需求。商億將持續深化客製化家具市場布局，並以柬埔寨廠區為核心，強化美系客戶供應鏈彈性，穩健掌握全球高端家具需求脈動。

展望未來，商億表示，公司非美市場拓展成績有成，第4季將迎來來自日本與西班牙客戶的小量訂單，日本及俄羅斯新客戶近期亦安排親訪中國大陸生產基地。隨著美國降息持續刺激需求回升，非美市場有望增長，整體業績穩健看待。