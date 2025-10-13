快訊

富邦媒9月營收79.4億元 核心平台維持成長韌性、展望第四季樂觀看待

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。圖／富邦媒提供
富邦媒董事長蔡明忠。圖／富邦媒提供

富邦媒公告9月營收約79.4億元，累計今年1至9月合併營收達769.9億元。富邦媒表示，9月下旬受強颱影響，全台多地物流與出貨節奏放緩，短期買氣略顯保守，加上有線電視訂閱戶數持續下滑，使電視購物銷售承壓，進而影響合併營收表現。

富邦媒表示，若聚焦於核心電商業務，平台商品交易總額較去年同期持續正成長，線上交易動能穩健，展現momo在消費動能趨緩環境下的成長韌性與穩定體質。隨著iPhone新機上市與節慶買氣回升，momo對第四季營收表現保持樂觀看法，預期在周年慶與雙11旺季推動下，將進一步挹注整體成長動能。

富邦媒指出，9月營收動能主要受惠於中秋節檔期與3C新品上市的雙引擎帶動，臨近中秋佳節，消費者送禮需求集中湧現，站上中秋禮盒銷量年增逾5成，顯示momo成功掌握節慶消費脈動，也帶動較往年更火熱的預購買氣。同時，Apple新一代iPhone 17系列掀起市場熱潮，站上相關搜尋量近一個月突破78萬次，預購與首賣期間表現踴躍，開賣首月整體銷售較去年同期iPhone 16系列成長逾三成，成為推升9月業績的重要動能。

富邦媒指出，持續深耕營運布局的同時，momo也積極投入公益行動，因應強颱重創花蓮，momo第一階段攜手中華郵政成立「攜手送暖 守護花東」賑災專區，啟動即時物資捐助機制；隨後更與一粒麥子基金會合作，新增線上捐款管道，將募資全力投入餐食應援與長者生活照護，讓民眾能透過平台將善意即時化為行動，協助災民早日重建家園、恢復日常生活。

