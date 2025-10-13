商億營收／9月2.79億元、年減9.2％ 美國降息刺激房市回溫 後市看旺

高端家具製造服務廠商商億-KY（8482）公布9月營收2.79億元，月減16.39%、年減約9.23%，受匯率負面影響5.03%，換算美金月減16.33%、年減4.42%；累計前九個月營收為25.6億元，年減4.7%。

商億表示，主因在面對新一輪關稅壓力與市場變局，公司提供補貼所致，隨著美國降息刺激房市回溫，居家需求有望再起，再加上中國大陸迎接雙十一內銷市場有機會回升。

根據最新政策，各國軟包沙發關稅提升至25-30%，大陸相關關稅則在70-75%；而木器等其他家具，柬埔寨及大陸關稅分別為19%與55%。新關稅政策取代過去的對等關稅制度，對成本結構造成顯著壓力。面對此情況，商億對品牌商提供部分關稅補貼，以維護穩定且長期的合作關係。

同時，商億表示，公司積極與材料供應商協商，成功促使材料成本降低，預計可節省成本，並持續提升生產效率，以進一步降低整體開支。隨著市場環境變化，預計年底前中小規模供應商將面臨必要的淘汰與整合，供應鏈將重新洗牌。

商億表示，即使如此，柬埔寨生產的產品價格仍較美國本土低約30%，而美國本土供應量不足一半。關稅疊加勢必推升終端產品價格，進口商面臨額外負擔與資金壓力，部分客製化訂單流動性可能受影響，訂單量亦可能出現波動。面對挑戰，商億聚焦高端品牌市場，憑藉產品差異化與優異品質，展現出強韌的競爭力，穩健維持訂單。

隨著Fed啟動降息循環，房貸利率回跌，美國房市需求逐步回溫，有望為居家產業注入新一波活水，進一步推升家具市場需求。商億將持續深化客製化家具市場布局，並以柬埔寨廠區為核心，強化美系客戶供應鏈彈性，穩健掌握全球高端家具需求脈動。

展望未來，商億將堅持高品質標準，靈活調整供應鏈策略，積極應對全球關稅形勢與市場變局。公司非美市場拓展成績有成，第4季將迎來來自日本與西班牙客戶的小量訂單，日本及俄羅斯新客戶近期亦安排親訪大陸生產基地。隨著美國降息持續刺激需求回升，非美市場有望增長，整體業績穩健看待。商億將繼續以交期穩定客製化為核心，靈活應對全球不確定因素，為股東和客戶創造長遠價值。