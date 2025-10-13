汽車零組件AM大廠東陽 前三季EPS 5.35元

全球最大的汽車塑膠AM件東陽（1319）13日公布9月自結合併稅前淨利3.34億元，連續三個月呈現月增走勢。累計前三季自結累計合併稅前淨利32.62億元，每股稅前EPS 5.35元，創歷年同期次高。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，東陽是國內AM 汽車塑膠零組件CAPA認證最多的業者，隨著進入傳統旺季，訂單動能持續回升，中長期銷售目標看俏。

考量到市場需求，東陽持續優化產能配置，強化供應鏈韌性與快速補貨能力，全力備戰迎接旺季到來，並持續推進科工、七股新廠等建廠計畫，穩健提升不可取代的核心競爭力，以滿足市場未來3-5年成長需求。

東陽在2023年已開始啟動投入近百億元的資本支出擴大投資台灣及美國廠，東陽長期在AM市場的布局策略，絕對不能等看到市場需求才買地、設計廠房、動工，這樣會錯失市場商機，東陽已經全面啟動包括括土地購置、機器設備、模具開發，準備搶攻長期AM市場龐大的需求量。