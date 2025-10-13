保瑞營收／9月月增25.8% 啟動美國一級 ADR 計畫 拚明年首季美國掛牌

保瑞（6472）13日公告9月合併營收為17.2億元，較去年同期衰退15%，但較前一月回溫25.8%；累計今年前三季合併營收148.97億元，年增10.35%。若以功能性貨幣美元計，保瑞9月營收為今年第三高，1~9月累計營收較去年增長11.8%。

保瑞13日並宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場（OTC）掛牌交易，正式啟動 Level 1 ADR（一級ADR）計畫，成為台灣首家辦理L1 ADR之上市公司。待台灣金管會與美國證券交易委員會核准後，有望於明年第1季於美國店頭市場正式掛牌交易。

保瑞表示，CDMO業務延續8月的動能持續增長，馬里蘭州針劑廠產量已超越去年，Flex Pro新產線的客戶亦已投產。美國總統川普宣布自10月1日起，除了在美國設廠的製藥公司外，將對所有進口品牌藥與專利藥品課徵100％關稅，在美國製造聲浪中，針劑充填的在地製造需求尤為明確，是保瑞提前布局差異化製造的里程碑。

此外，竹南廠新增的液體膠囊生產區域已完成設計，因應市場對於穩定傳遞高敏感度與複雜性原料（如腫瘤藥物或高活性藥品）劑型的需求日益提升，預計2026年第1季進入量產。該廠區目前已取得美國FDA與英國MHRA等國際藥政機關認證，並穩定供應美國、台灣及亞洲多國市場，在保瑞全球供應網絡中仍具關鍵地位。

至於全球銷售業務則已於9月恢復正常供貨，雖然學名藥的壓力仍大，惟以Vigabatrin為首的專科用藥系列增長強勁，預期隨著部分自售學名藥藥品自美國轉出生產，產品組合優化有望提升毛利率；而公司仍持續視特殊學名藥第4季取證為學名藥後續成長關鍵。

針對一級 ADR （Level 1 ADR），保瑞擬以每單位一級ADR預計表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%發行。回顧過去五年，在美發行ADR的台灣公司平均有5%甚至超過10%不等的溢價，顯示國際投資者對此類交易平台相當友善，羅氏大藥廠(Roche)、山德士藥業(Sandoz)係醫藥產業中循此一級ADR途徑在美掛牌的先例，其他產業中的國際佼佼者如雀巢(Nestlé)、空中巴士(Airbus)亦有一級 ADR在美國資本市場公開交易。

董事長盛保熙表示，一級ADR的發行象徵保瑞在實現全球化營運的同時，也正式邁向國際資本市場的重要里程碑；此舉亦將使海外員工能以ADR形式持股，強化全球人才的歸屬感與長期承諾。

盛保熙表示，保瑞於全球多個生產基地具備多元劑型的商業量產能力，已成為國際市場認可的一站式CDMO及新興的罕病專科用藥藥廠；同時，公司在財務與投資人溝通上亦屢獲肯定，今年更榮登IR Impact Awards大中華區最佳醫療產業IR及最佳IR網站獎前五名，持續以國際級標準深化投資人信任，強化營運與資本市場的雙向連結。