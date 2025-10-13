這檔個股訂單已逾百億 股價開低走高逆勢收漲

台股3日因美中關係緊張升溫下重挫大跌，盤面個股跌多漲少，其中軍工股族群表現相得強勢，如龍德造船（6753）更是開低走高逆勢收紅，表現相對亮眼，成為市場投資人熱議的亮點股之一。

隨台灣國防預算逐年上升，嘉惠軍工股族群。龍德造船由於相關水上無人艦艇已具備客製化設計與系統整合能力，且已能做到 100% 非紅供應鏈，並同時在水上與水下無人艦艇展開雙線布局，成為法人看好的軍工股焦點。

法人指出，龍德造船由於在手訂單超過百億，加上新產能將於2026年首季開出，將進一步挹注明年獲利成長，因而長期看好，建議「買進」。