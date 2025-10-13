快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

這檔個股訂單已逾百億 股價開低走高逆勢收漲

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股3日因美中關係緊張升溫下重挫大跌，盤面個股跌多漲少，其中軍工股族群表現相得強勢，如龍德造船（6753）更是開低走高逆勢收紅，表現相對亮眼，成為市場投資人熱議的亮點股之一。

隨台灣國防預算逐年上升，嘉惠軍工股族群。龍德造船由於相關水上無人艦艇已具備客製化設計與系統整合能力，且已能做到 100% 非紅供應鏈，並同時在水上與水下無人艦艇展開雙線布局，成為法人看好的軍工股焦點。

法人指出，龍德造船由於在手訂單超過百億，加上新產能將於2026年首季開出，將進一步挹注明年獲利成長，因而長期看好，建議「買進」。

延伸閱讀

連假後黑色星期一來襲！台股重挫 分析師看好「這族群」有機會

台股主動式ETF水漲船高 00984A十月上旬單位數成長率居冠

國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

看好AI和降息 金融業三業8月大手筆加碼股債逾4200億

相關新聞

東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低...

輝達總部案曝新進度！「士林二寶」強勢飆風 新紡漲停、士紙大漲7%

輝達（NVIDIA）台北總部案進入關鍵期，台北市副市長李四川宣布，北市府13日將正式發函給新光人壽，提議雙方共同合意終止...

允強土耳其廠 強攻美國

允強（2034）斥資百億元的土耳其新廠各產線已全部完成，進到戰鬥位置，包括不銹鋼管、不銹鋼板的產銷策略，將與台灣母廠相輔...

小型核能成未來AI供電趨勢 法人點名這檔重電廠有機會

美國能源部（DOE）宣稱為支撐未來電力需求與淨零目標，2035年新增35GW的何發電容量，並在2040年起能以每年15G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。