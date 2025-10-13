東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低曾觸及101.0元，跌幅逾8%，但隨後買盤湧入，股價快速拉升，一度翻紅衝上112.0元，震幅達10.05%。截至12點52分，股價報111.0元，上漲1.50元，成交量已逾3.8萬張。

東元挾手握AI資料中心商機題材，使股價受到市場高度關注。然而，從籌碼面來看，上週五（9日）三大法人同步賣超，其中外資單日賣超8,330張，自營商與投信也分別賣超，合計賣超張數達8,968張。在股價短線飆升、挑戰波段新高之際，能否持續消化法人賣壓，維持高檔震盪格局，將是市場後續觀察的重點。