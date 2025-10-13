業績題材護身 塑膠股亞聚、信立強勢勁揚
美中貿易再陷緊張，台股13日早盤大跌，其中塑膠類股指數，盤中跌幅也超過3%；但亞聚（1308）、信立（4303）逆勢齊漲，亞聚盤中漲逾7%，成交量超過15,000張；信立也漲逾2%，成交量超過7,500張。亞聚上月營收表現佳；信立8月、上半年營收也大幅增長。
亞聚公布9月合併營收，年增四成，前九月營收年減3%，相較之下，同屬台聚（1304）集團的台聚、華夏（1305）、台達化（1309），上月營收均呈衰退。此外，美國陶氏化學（Dow Chemical）德州廠日前發生大火，引發市場預期亞洲PE價格將走揚，也讓塑膠股後續表現值得留意。
台聚集團8月在法說會上表示，因預期美國對等關稅逐步明朗化，鞋廠對EVA需求可望回溫，步入正常軌道，且第3季大陸EVA暫無新增產能，EVA供過於求壓力，有望稍趨和緩。
亞聚2024年營收比重為：乙烯醋酸乙烯酯樹脂（EVA）占64.00%、低密度聚乙烯樹脂（LDPE）占36.00%。EVA是製鞋重要材料，LDPE則廣泛應用於塑膠包裝。
信立上半年、8月營收表現俱佳。其中，8月營收年增550.95%，今年前八月累計營收年增402.74%。信立表示，因與子公司普大共同打入美系精品包與國際運動品牌客戶，訂單需求提升，其核心產品乾式PU、濕式PU及榔皮，出貨量均同步成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言