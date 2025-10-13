裕慶第3季營收季增32.1％ 商用展示架業務保持成長動能

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布9月合併營收2.98億元，受到商用展示架業務客戶訂單延後拉貨影響，月減16.1％、年減20.2%；累計前三季合併營收26.74億元、年減6.8％。裕慶表示，目前商用展示架業務動能保持成長態勢，旗下印尼新廠預計第4季試產，有助拓展東南亞地區業務接單能量。

值得注意的是，第3季合併營收10.76億元，季增32.1％、年增2.9％，主要受惠於商用展示架ODM業務訂單認列放大，業務銷售占整體營收比重提升至84.18％，挹注今年營收呈逐季成長態勢，創今年季度營收新高。

裕慶因應客戶年底訂單需求，仍持續精進生產效率及船期安排等，雖短期配合客戶門市新展店及改裝時程調整，遞延訂單拉貨認列，而有產銷落差的情況，但隨著年底前客戶陸續拉貨認列，有助推升整體營運表現。

另外，旗下印尼新廠預計第4季投入試產，進一步提升區域供應彈性與即時交付能力，拓展東南亞地區業務接單，以期增添未來營運良好動能。

