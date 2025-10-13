輝達總部案曝新進度！「士林二寶」強勢飆風 新紡漲停、士紙大漲7%

輝達（NVIDIA）台北總部案進入關鍵期，台北市副市長李四川宣布，北市府13日將正式發函給新光人壽，提議雙方共同合意終止合約，新壽隨後發出聲明表示，期待與北市府合作、成就輝達進駐台北市，為專案進一步推進鋪路。消息一出，市場資金迅速湧向具土地與資產題材的「士林三寶」個股，點燃相關概念股買氣。

北市府今日將發函新壽，啟動「共同合意終止契約」協商，市場預期有助加速此案進度，士紙（1903）、新紡（1419）早盤雙雙爆量上攻，新紡更在追價買盤推升下直奔漲停，鎖在57.6元，成交量放大逾倍；士紙同步強勢，最高來到54.7元、漲幅超過7%，成為盤面亮點。士電（1503）早盤雖一度跳空下挫近3%，但在低接買盤支撐下跌幅收斂，向平盤靠攏。

法人分析，輝達總部案若順利推進，不僅有助帶動北市科技廊帶價值上升，相關區域土地、工業地及舊廠活化題材可望再度獲資金青睞。

新紡在新光醫院旁擁有的1.3萬坪工業用地，正積極規劃都市更新與容積最佳化，未來將朝辦公樓與廠辦大樓發展，並採出租為主的長期經營模式，以打造穩定收益來源。不過，公司也坦言，都市更新流程需時三至四年，再加上建照申請，開發仍需時間。

此外，新紡在士林還有一棟行政大樓，面積逾1,000坪，已租給新光醫院作為行政辦公大樓，租約達20年，年租金約1億元，公司原欲將此大樓出售，但今年7月公開招標時流標，已決定改為長期持有，以租金創造穩定收益。

士紙在士林資產亦相當可觀，其中，士林紙廠舊廠占地達1.2萬坪，已於去年第4季通過歷史建築修復再利用計畫，預計於今年第4季提送都市更新事業計畫。五號倉庫旅館案則在取得使用執照後啟動旅館室內裝修作業後，預計在2026年試營運。另有福德路18號自有土地興建地上10層地下三層旅館大樓，預計明年第3季取得使用執照。