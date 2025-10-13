榮運資產及現金減資效應支撐 盤中逆勢上漲

榮運（2607）營運雖然與海運業相關，市場對於榮運長期營運還是看好資產股效應，資產股效應相較受到美中貿易戰影響小，榮運今天盤中股價最高漲幅達1.6%，成為大盤重挫中的逆勢股。

榮運今日盤中股價一度最高來到55.9元，最高漲幅達1.6%，盤中一直維持在紅盤表現。今年股東會已經通過現金減資，減資幅度50%，現金減資後對於公司榮運財務結構更健全且手上的資金充足，也能將獲利反應在EPS及每股淨值，10月7日現金減資恢復掛牌後，股價不漲反跌近7%。

法人認為，以榮運的營運概況及減資後獲利將會反應在EPS及股利上，再加上長期土地開發利益可期，包括桃園南崁土地、汐止櫃場土地；也將與台壽簽署合資協議共組專案公司投資航空城，股價現金減資掛牌後回檔，也開始吸引資金布局。

榮運第2季稅後純益為7.29億元，年減0.1%，每股稅後純益為0.69元。上半年營收為88.32億元，年減9%，稅後純益16.48億元，年增率達26%，每股盈餘1.55元。

榮運子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，可連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，並有效提升客戶物流效率、撙節成本，目前都已經出租。

榮運今年基於長期的營運規劃，將與台壽簽署合資協議，共組設立專案公司，榮運持有新公司49%股權，未來將透過此合資公司一起開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案公司預計於2025年第4季開始營運。