華勝9月營收逆勢成長 年增率達歷史新高

華勝（2248）9 月營收2.1 億元，年4.72% ，若按人民幣計算，年增更高達 11.57%，同時創下公司歷史營收次高紀錄，月增攀升至 38.31%。

公司表示，此次營收大幅增長，主要得益於兩大核心驅動因素。一方面，中國大陸汽車市場正式進入「金九銀十」 消費旺季，市場需求持續釋放，帶動下游客戶訂單量顯著增加；另一方面，新能源汽車客戶新車型集中上市，對相關配套產品的需求大幅提升，公司成功承接大量訂單，實現出貨量與營收同步增長。

在業務拓展方面，新研發的智慧型閱讀燈及車內投影燈組產品市場拓展取得重大突破，已於本年第4季度正式啟動交付。值得關注的是，該類新產品不僅成功拿下中國內地多家主流車企的訂單，更順利打入美國新能源汽車廠商的供應鏈體系，海外高端市場邁出關鍵一步。

面對美國關稅政策帶來的潛在威脅，泰國新工廠已於今年正式開工建設，預計明年第2季度末可實現投產，泰國新工廠預計能貢獻5億人民幣的產能。新工廠投產後，將進一步提升海外生產能力，有效降低關稅對產品成本及利潤的影響。此外，華勝本年度積極與美國客戶就關稅補貼事宜展開溝通協商，目前已成功爭取到多數客戶的支持，為後續美國業務穩定開展提供有力保障。

展望第4季，下游客戶市場銷售狀況大幅攀升，對配套產品的需求將進一步增加。