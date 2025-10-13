允強土耳其廠 強攻美國

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

允強（2034）斥資百億元的土耳其新廠各產線已全部完成，進到戰鬥位置，包括不銹鋼管、不銹鋼板的產銷策略，將與台灣母廠相輔相成，其中，土耳其廠強攻美國市場，競爭力大幅提升，後續營收獲利看俏。

法人表示，允強公司治理到位，長期被視為不銹鋼績優股，隨著土耳其新廠進到收成期，未來營運將穩步向好。

上市不銹鋼主管說，台灣傳統產業面臨的營運壓力愈來愈大，主要來自工廠徵才難度變高，人不好請，缺工的情況嚴重。

面對大環境困境，允強靈活應變，一方面台灣各廠區加強自動化生產進程，同時提升開發高附加價值不銹鋼產品，包括食品級或醫療級的高端不銹鋼品項多有成果。

另一方面，允強土耳其廠全面就戰鬥位置，未來可以視市場需求，生產計劃彈性伸縮，不銹鋼管、不銹鋼板最高月產量可達7,500公噸，範圍涵蓋各領域，工業配管與結構不銹鋼管都是強項。

