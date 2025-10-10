佳龍2025年全年營收看增

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局，在電子廢棄物的城市採礦與新材料應用上展現成效。法人指出，高毛利非貴金屬營收比重攀升，有助改善財務結構，預期全年營收有望較去年增長。

佳龍近年積極轉型，鎖定ESG循環經濟，從單一產品服務走向「Closed-loop全循環解決方案」。近期完成高端金產品，如半導體／光電的5N金靶、金slug與綠色金鹽，以及CLGM綠色功能性材料的驗證，開啟營收成長新動能，成為「非貴金屬營收」擴大的重要基礎。

法人指出，非貴金屬業務的毛利率高達30%至50%，遠優於貴金屬交易的3%至5%，是獲利結構改善的關鍵。