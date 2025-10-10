佳龍2025年全年營收看增

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局，在電子廢棄物的城市採礦與新材料應用上展現成效。法人指出，高毛利非貴金屬營收比重攀升，有助改善財務結構，預期全年營收有望較去年增長。

佳龍近年積極轉型，鎖定ESG循環經濟，從單一產品服務走向「Closed-loop全循環解決方案」。近期完成高端金產品，如半導體／光電的5N金靶、金slug與綠色金鹽，以及CLGM綠色功能性材料的驗證，開啟營收成長新動能，成為「非貴金屬營收」擴大的重要基礎。

法人指出，非貴金屬業務的毛利率高達30%至50%，遠優於貴金屬交易的3%至5%，是獲利結構改善的關鍵。

延伸閱讀

A股氣盛 衝上十年高點

TPBL／揭示新氣象、新動能 夢想家賽季口號「New Era」

ESG最前線／企業走進社區 建構永續價值

台積不只會賺錢 ESG也有一套

相關新聞

佳龍2025年全年營收看增

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局，在電子廢棄物的城市採礦與新材料應用上展現成效。法人指出，高毛利非貴金屬營收比重攀升...

中華電海纜業務寫佳績

中華電信（2412）參與Meta、Google投資的Apricot海底電纜近期啟用第一階段，中華電信表示，AI需求帶動傳...

下周鋼筋盤價估開平盤

跨入10月份後的第一個鋼筋盤價將於下周一（13日）開出，在買氣鈍化、國際廢鋼報價平穩下，市場預期以豐興（2015）為首的...

長榮航9月合併營收年減10%

長榮航（2618）9月客運營收93.2億元，貨運營收約43.2億元，合併營收156.1億元，年減約10%；累計前三季合併...

貨櫃三雄9月營收同步下滑

海運運價持續下修，貨櫃三雄9月營收同步下滑。長榮（2603）9月合併營收301.2億元，年減32.5%；累計前九月合併營...

造船三強9月單月業績亮眼

造船三強在手船艦訂單工程逐步推進高峰期，昨（9）日各船廠公布9月營收，表現都不俗。台船（2208）15.11億元、年增6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。