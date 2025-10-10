下周鋼筋盤價估開平盤

跨入10月份後的第一個鋼筋盤價將於下周一（13日）開出，在買氣鈍化、國際廢鋼報價平穩下，市場預期以豐興（2015）為首的鋼筋廠新盤將以平盤定調機會大，市場進入觀察期，靜待下游庫存回補買氣釋出。

展望後市，業者認為，第4季為傳統需求旺季，未來只要廢鋼市場有個風吹草動，或是盤商及工地客戶庫存去化加速，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新波攻勢。

業者表示，先前面對買盤延遲釋出態勢，以豐興等鋼筋廠展開一波降價求單行動，調降鋼筋價格和廢鋼收購價每公噸300至400元，吸引下游回應進場回補庫存，挹注全台鋼廠業界總共有近20萬公噸的新單落袋。

自9月下旬開始，隨著買盤告一段落，各鋼廠連續兩周以平盤開出新盤，以豐興為例，鋼筋牌價和廢鋼收購價各持平於每公噸1.67萬元、每公噸7,800萬元，其他鋼廠也陸續跟進，使得鋼筋流通行情持穩於每公噸1.55萬至1.59萬元區間。

業者進一步指出，歷經近一周市場運作，由於逢中秋節和國慶兩個連休假期，工作天數少，呈現風平浪靜市況，各主力鋼廠依然普遍無新單進帳。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼本周持平為每公噸313美元，美國貨櫃廢鋼本周也持穩於每公噸300美元區間，研判下周鋼筋價格並無漲價的空間。