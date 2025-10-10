中華電海纜業務寫佳績

中華電信（2412）參與Meta、Google投資的Apricot海底電纜近期啟用第一階段，中華電信表示，AI需求帶動傳輸頻寬業務成長，中華電信海纜業務銷售亮眼，估計Apricot全段（日本、台灣、印尼、新加坡）頻寬銷售超過80%容量，第二階段尚未開通，剩餘容量都有客戶洽談。

近年隨著雲端運算、AI應用、影音串流與資料主權等多重因素推動，刺激全球海底電纜需求快速成長，中華電信持續加碼投資連接台灣與亞太地區的新海纜，今年新投資「AUG East」、「E2A海纜」，Meta近期宣布投資的「Candle」將通過台灣，中華電信有望爭取加入相關業務。

Apricot海纜總長約12,000公里，採用最新海纜傳輸科技及全新路由技術，提供超過190Tbps的總容量。連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓和關島等地區。當時中華電信投資10億元，Apricot啟用後，除深化國際業務，更要推升台灣成為亞太海纜中心。

中華電信指出，Apricot第一階段台灣、日本、關島段已於今年9月12日完成，第二階段串連台灣、印尼、新加坡暫訂2027年底完工啟用。

中華電信強調，以多元化海纜投資布局，滿足業務發展並強化連外網路韌性需求，亞太區除投資Apricot海纜外，另有剛完工的SJC2海纜，以及今年投資亞太區海纜「AUG East」、跨太平洋區投資「E2A海纜」，兩條海纜投資總額達70億元。

Meta持續投資新海纜，啟動最大規模、全球最長的Waterworth海底電纜計畫，在亞太地區也有四大海底電纜建設計畫，串接台日的海纜Apricot已啟用，新海纜Candle計畫接續啟動，連接台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡，預計2028年完工，將串連5.8億人口。