餐飲族群好旺 第3季報喜

餐飲族群第3季業績報喜！受惠暑假聚餐熱潮與連假檔期帶動，王品（2727）寫下單季歷史次高，僅次於今年首季表現；八方雲集、亞洲藏壽司與王座（2758）皆改寫單季歷史新高，瓦城亦創史上第三高。

展望第4季，業者普遍預期，在普發現金與連假效應下，可望延續強勢成長動能。

王品第3季合併營收58.3億元，年增1.5%、季增6.5%，創下單季歷史次高紀錄，累計前三季營收達172億元，年增3.64%，持續堆高新高。

瓦城第3季營收達15.65億元，創下單季史上第三高，累計前三季營收46.17億元、年減0.65%。公司表示，9月受假期天數減少影響，月營收4.56億元，年減8.65%，但整體營運仍展現韌性。隨著周年慶與年底旺季登場，營收表現可望優於前期。

八方雲集9月營收7.2億元，創歷史同期新高，第3季營收22.02億元，年增7.4%，改寫單季歷史新高紀錄，累計前三季營收64.88億元，年增10.11%，展現強勁成長動能。公司表示，主要受惠於集團穩健執行展店策略，以及高毛利新品持續推出帶動消費者來客數提升。

亞洲藏壽司9月營收4.9億元、年增2.9%，創同期新高，第3季營收15.5億元，年增逾4%，改寫單季歷史新高。公司指出，第3季營收強勁，主因暑假及「吉伊卡哇」聯名扭蛋話題效應，吸引大量年輕族群與親子客。

王座9月合併營收1.56億元、年增43.4%；第3季合併營收5.1億元，季增29.2%、年增45.8%，創單季歷史新高。累計前三季營收12.8億元、年增24.6%，為歷年最佳表現。