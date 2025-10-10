快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

餐飲族群好旺 第3季報喜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲族群第3季業績報喜！受惠暑假聚餐熱潮與連假檔期帶動，王品（2727）寫下單季歷史次高，僅次於今年首季表現；八方雲集、亞洲藏壽司與王座（2758）皆改寫單季歷史新高，瓦城亦創史上第三高。

展望第4季，業者普遍預期，在普發現金與連假效應下，可望延續強勢成長動能。

王品第3季合併營收58.3億元，年增1.5%、季增6.5%，創下單季歷史次高紀錄，累計前三季營收達172億元，年增3.64%，持續堆高新高。

瓦城第3季營收達15.65億元，創下單季史上第三高，累計前三季營收46.17億元、年減0.65%。公司表示，9月受假期天數減少影響，月營收4.56億元，年減8.65%，但整體營運仍展現韌性。隨著周年慶與年底旺季登場，營收表現可望優於前期。

八方雲集9月營收7.2億元，創歷史同期新高，第3季營收22.02億元，年增7.4%，改寫單季歷史新高紀錄，累計前三季營收64.88億元，年增10.11%，展現強勁成長動能。公司表示，主要受惠於集團穩健執行展店策略，以及高毛利新品持續推出帶動消費者來客數提升。

亞洲藏壽司9月營收4.9億元、年增2.9%，創同期新高，第3季營收15.5億元，年增逾4%，改寫單季歷史新高。公司指出，第3季營收強勁，主因暑假及「吉伊卡哇」聯名扭蛋話題效應，吸引大量年輕族群與親子客。

王座9月合併營收1.56億元、年增43.4%；第3季合併營收5.1億元，季增29.2%、年增45.8%，創單季歷史新高。累計前三季營收12.8億元、年增24.6%，為歷年最佳表現。

營收

延伸閱讀

國慶連假準備出遊 龍潭警曝替代道路資訊

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

光寶第3季合併營收攀三年高點

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

相關新聞

長榮航9月合併營收年減10%

長榮航（2618）9月客運營收93.2億元，貨運營收約43.2億元，合併營收156.1億元，年減約10%；累計前三季合併...

貨櫃三雄9月營收同步下滑

海運運價持續下修，貨櫃三雄9月營收同步下滑。長榮（2603）9月合併營收301.2億元，年減32.5%；累計前九月合併營...

造船三強9月單月業績亮眼

造船三強在手船艦訂單工程逐步推進高峰期，昨（9）日各船廠公布9月營收，表現都不俗。台船（2208）15.11億元、年增6...

柏文9月營收年增20% 開拓新據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（9）日公告9月營收5.37億元，續創單月新高，年增20.5%；累計前九月營收44...

餐飲族群好旺 第3季報喜

餐飲族群第3季業績報喜！受惠暑假聚餐熱潮與連假檔期帶動，王品（2727）寫下單季歷史次高，僅次於今年首季表現；八方雲集、...

大同副董吳振隆請辭

大同（2371）集團昨（9）日發布一連串重大人事異動案，原副董事長吳振隆辭去集團內包括大同副董事長、大同資產開發股份有限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。