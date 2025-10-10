快訊

柏文9月營收年增20% 開拓新據點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（9）日公告9月營收5.37億元，續創單月新高，年增20.5%；累計前九月營收44,28億元，年增17.6%。而旗下「健身工廠」第4季規劃三處新廠館開幕，營運進一步增長可期。

柏文表示，參與付費健身運動人口持續增長，消費者對「健身工廠」的信任度日益提升，會員逐漸養成健身習慣，帶動會員黏著度與續約率提升，截至今年6月底，「健身工廠」會員人數已突破33萬人，較去年同期成長逾19%，推升營收逐月創新高。

截至9月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠及正光廠、新北市雙和廠等五處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數已達82家。另外，桃園市桃園區桃鶯廠及高雄市仁武區仁武廠並分別於10月10日及10月28日開始預售，第4季期間，規劃再有三處新廠館投入營運。

該業者表示，「極限健身」及「全真瑜珈健身」兩家連鎖健身品牌分別於今年4月及今年10月全面停業、退出市場，顯示健身產業持續成長過程中，不具競爭力的業者會被市場淘汰，連鎖健身品牌的重組尚未停止。

