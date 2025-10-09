貨櫃三雄9月營收下滑 業者盼第4季逐步回溫

貨櫃三雄9月營收出爐，受運價修正影響，均較去年同期下滑逾2成以上。業者看好，隨年底節慶補貨需求醞釀，市場可望在第4季逐步回溫，帶動需求緩步復甦，並拓展多元市場。

長榮海運今天公告9月合併營收新台幣301.21億元，月減8.6%，受9月國際海運市場運價持續修正影響，營收較8月走緩，年減32.52%；累計前3季合併營收2931.38億元，年減15.71%。

長榮海運先前表示，第3季雖旺季不旺，量價都還是比第2季微幅成長、第4季有一定量能支撐，價格很難預測，明年能見度不高，但變數來自俄烏戰爭是否落幕，長榮將採取多元市場布局。

萬海航運9月合併營收110.16億元，月減4.99%，年減26.46%；累計前3季營收1069.7億元，年減11.06%。

萬海表示，受需求暫時疲弱影響，9月營運價量較8月略有下滑，整體營收呈現月減。不過，隨年底節慶補貨需求逐步醞釀，市場可望在第4季回溫，帶動需求緩步復甦。

萬海指出，持續密切關注貿易關稅與供應鏈轉移等外部變化，並依市場狀況彈性調整運力。因應中國大陸與東南亞市場雙向貿易活動日益頻繁，自31日起，將與長榮海運及陽明海運攜手新增一條華北直航至印尼的航線，此新航線，與現有服務網絡形成互補效益，瞄準往返華北、印尼、星馬及高雄的客戶需求，穩健拓展多元市場布局。

陽明因運價走勢疲軟，導致營收下修，9月營收127.69億元，月減7.73%，較去年減少40.94%；累計前3季營收1262.65億元，年減25.39%。

陽明指出，航運市場短期內運價將視中國市場節後復工力道狀況而定，陽明海運也將持續依據現行船期準確率情況與季節貨載需求情形，彈性研擬船隊與航次配置計畫，以提升船期準確度並降低成本。

展望第4季，陽明認為，因傳統淡季、美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力。