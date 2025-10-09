長榮航9月營收年減10% 看好第4季客貨運轉強

長榮航空表示，9月進入傳統淡季，客運動能趨緩，看好10月3個連假出國潮挹注，加上將開航韓國釜山，都為第4季注入新動能，貨運方面，9月下旬起歐美年末庫存回補，第4季貨運旺季也有望優於第3季。

長榮航空9月客運營收新台幣93.2億元，貨運營收43.26億元，合併營收達156.17億元，年減10%，今年前9月合併營收達1626.87億元，與去年同期約略持平，年減1.07%。

長榮航空表示，9月進入傳統淡季，適逢台灣農曆7月，民眾旅遊意願相對保守，整體訂位動能趨緩。

長榮航接續說明，美洲航線受美國關稅政策影響，導致差旅減少；歐澳航線延續8月穩健表現，平均載客率維持在8成5以上。短程市場方面，除旅遊景點峇里島載客率維持9成外，其餘主要航點需求較往年同期略為放緩。兩岸航線受秋季旅遊帶動，整體表現優於去年同期，成為短程市場支撐動能。

今年下半年營運表現上，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航今年9月因暑假過後，客運營收下滑，但10月因連假出國潮而回溫，10月下旬將開航桃園－韓國釜山，目前已規劃每天1班，將以A321執飛，為第4季注入新動能，客運表現會比第3季更好。

貨運方面，長榮航空指出，台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定。同時自9月下旬起，歐、美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健。

孫嘉明預期，今年第4季貨運旺季表現優於第3季，貨運價格還會微幅成長，看好台灣AI伺服器需求仍強。

星宇航空9月營收29.46億元，年增5%。前9月營收達326.97億元，年增26%，創歷年同期新高。其中，9月客運營收21.84億元，貨運營收4.44億元，年增26%。適逢傳統淡季、農曆7月及颱風等季節性因素影響，9月營收較暑期旺季小幅下滑，隨秋冬旅遊需求增加及航線增班，看好成長動能。

星宇航空表示，自10月底冬季班表起，啟動新一波航網擴張與運能優化，日本福岡將調整至A330-900neo執飛；另外，台中出發的航線，台中－沖繩航線也將逐步增班，由每週7班增至14班，鞏固台日市場發展。

在東南亞方面，星宇航空自12月16日起恢復台北－馬尼拉航線，每週7班。同時，將於2026年1月15日開航台北－鳳凰城，初期規劃每週3班直飛，拓展美國西南部市場，強化北美航網布局。

台灣虎航9月自結營收12.77億元，年增1%，主因為班次數年增7.8%，且整體載客率達85%，產業淡季不淡，寫下9月歷史最佳營收。

虎航前3季營收125.87億元，較去年同期持平，累計班次數成長3%，累計旅客人次增加3.9%，累計平均載客率達87%，10月3個連假加上進入秋冬旅遊季，整體第4季出遊氣氛佳。