威宏營收／9月5.8億元 輕奢品牌市場需求動能強勁、訂單能見度至明年

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布9月合併營收5.85億元、年減14.5%，累計前三季合併營收58.98億元，較去年同期減少6.6%。威宏表示，輕奢品牌市場需求動能強勁，目前訂單能見度直達明年，第4季旺季可望重回成長軌道。

威宏表示，營收下滑，主要受先前泰柬衝突，導致泰國廠柬籍熟手車工流失影響。公司正積極尋回優秀熟手，並招募多國籍勞工因應，後續生產與出貨效率將隨經驗累積逐步改善，預計第4季可望獲得緩解。

運動事業群方面，根據美國高爾夫基金會（NGF）預估，今年高爾夫球產業與參與人數仍呈現成長趨勢，其中又以年輕世代及女性參加比例穩定增長，整體產業呈現溫和成長。

威宏進一步指出，新興群體對高爾夫球袋的偏好，更注重設計時尚及功能性，使國際品牌客戶開發更多元化產品。而越南德御具備成熟的包袋生產製程，對訂單掌握度較高，目前產能已達滿載，正積極規劃承租新廠房，以滿足龐大的訂單需求。

威宏積極布局東南亞地區多年，地緣政治不穩，加速國際知名終端品牌客戶轉出原有在中國大陸生產的訂單，威宏可享的轉單紅利更為明顯，截至第3季末，東南亞營收比重已提升至約75%。

其中，柬埔寨為集團最大生產吞吐轉運調度中心，受惠美系客戶改版女包推出在即，推升柬埔寨宏盛廠訂單能見度直達明年上半年，又適逢年末歐美節慶贈禮需求與零售商促銷活動，品牌商拉貨動能更趨強勁，既有廠區產能已達上限。

目前，威宏已啟動金邊廠擴廠計畫，未來可望承接更多因受限產能滿載，而暫緩的輕奢精品包袋訂單，為集團貢獻營收成長新動能。

針對全年營運，威宏維持審慎樂觀態度，隨第4季步入消費旺季，加上2026年世界盃足球賽舉辦在即，預期輕奢、運動兩大事業群客戶下單力道更趨積極，多數廠區產能已出現供不應求狀態。

威宏表示，將持續擴大生產流程自動化，除有效降低人力成本，提升生產品質與效率，並同步推動精實生產管理進一步優化各廠區動線，為集團營運創造更高獲利空間。