星宇航空營收／9月29.46億元、年增4.5% 前九月326億元創同期新高

星宇航空（2646）2025年9月總營收為29.46億元，年增4.5%。前九月累計總營收達326.97億元，年增26.11%，創歷年同期新高。

其中，9月客運營收21.84億元。貨運方面，9月貨運營收為4.44億元，年增26%。適逢傳統淡季、農曆七月及颱風等季節性因素影響，9月營收較暑期旺季小幅下滑。隨著秋冬旅遊需求增加及航線增班，後續營收表現仍展現穩健成長動能。

自10月底冬季班表起，星宇航空啟動新一波航網擴張與運能優化，以推升營收動能並回應市場需求。在日本市場，台北—福岡將調整至A330-900neo執飛；另台中出發之航線，台中—沖繩航線也將逐步增班，由每周7班增至14班，進一步鞏固台日市場發展。

在東南亞方面，自12月16日起全面恢復台北—馬尼拉航線，每周7班。同時，將於2026年1月15日正式開航台北—鳳凰城，初期規劃每周3班直飛，拓展美國西南部市場，強化北美航網布局。

策略合作方面，星宇航空與阿提哈德航空共掛班號於9月17日開賣，旅客可訂購由阿提哈德航空執飛之共掛班號航班從台北前往阿布達比，亦可續接航班飛往歐洲，包括布拉格、布魯塞爾。此聯營合作擴大星宇航空的全球航網布局，為旅客提供通往歐洲的便捷通道。

另外於9月30日起，星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，透過共掛航班可延伸前往北美20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可無縫轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。