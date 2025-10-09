美時營收／9月12.14億元、年增2% 前九月142億元年增0.51%
美時（1795）9日公告2025年9月自結合併營收達12.14億元，年增2%；累計今年前九個月營收為142.48億元，較去年同期增加0.51%。
美時表示，今年截至9月，美時的亞洲業務累計營收同比增長16%，主要受惠於泰國及越南的強勁表現。東南亞營收較同期增長139%。與去年同期相比，出口市場減少15%，主要由於血癌藥Lenalidomide的銷售高峰轉移至2025年第4季。
美時日前宣布，透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，取得美國Alvogen US公司所有權，收購金額為6.58億美元（約新台幣199.4億元），這項收購將讓美時一躍成為全球前20大專科製藥公司。
美時說明，交易完成後，試算營收將達原有的1.9倍，試算調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）也達原有的兩倍，整個合併案目標今年底前完成，明年元月開始認列新的營收。法人估計，合併後全年營收有望達400億元以上。
