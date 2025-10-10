海運運價持續下修，貨櫃三雄9月營收同步下滑。長榮（2603）9月合併營收301.2億元，年減32.5%；累計前九月合併營收2,931.3億元，年減15.7%。

陽明方面，9月營收127.6億元，月減7.7%，年減40.9%；累計前九月營收1,262.6億元，年減25.4%。萬海9月合併營收110.16億元，月減4.99%，年減26.46%；累計前九月營收1,069.70億元，年減11.06%。

陽明表示，展望第4季仍因傳統淡季、美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、美中關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力。

陽明表示，航運市場短期內運價將視中國大陸市場節後復工力道狀況而定，陽明亦將持續依現行船期準確率情況與季節貨載需求情形，彈性研擬船隊與航次配置計畫，以提升船期準確度並降低成本。

萬海則表示，隨年底節慶補貨需求逐步醞釀，市場可望在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。公司持續密切關注貿易關稅與供應鏈轉移等外部變化，並依市場狀況彈性調整運力，維持營運韌性與服務穩定。

萬海指出，因應中國大陸與東南亞市場雙向貿易活動日益頻繁，自2025年10月31日起，萬海將與長榮、陽明攜手新增一條華北直航至印尼航線。