造船三強9月單月業績亮眼

造船三強在手船艦訂單工程逐步推進高峰期，昨（9）日各船廠公布9月營收，表現都不俗。台船（2208）15.11億元、年增61.8%；龍德造船4.56億元、年增32%；中信造船3.65億元，年增51.8%。

自政府將國防自主列為施政重點以來，國防部依計劃推動六大案包括新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、高效能艦艇、新一代輕型巡防艦、快速布雷艇及潛艦等。

由中科院負責戰鬥系統裝備研製，船體由台船、中信造船和龍德造船分別得標負責建造，目前均依計畫建製，並反映在營收表現上。

以台船來看，9月營收15.11億元，月增11.8%、年增61.8%；累計今年前九月營收179.41億元，年增59.6%，且因工程按進度推進，加上海工和修船業務進帳，9月稅前盈餘0.72億元，連三個月賺錢，惟前九月稅前仍虧損24.6億元。

龍德造船方面，9月營收4.56億元，月增25.4%、年增32% ；累計今年前九月營收35.45億元，年增4%。中信造船單月營收3.65億元，月增47.2%、年增51.8%；累計前九月營收31.99億元，年增4.1%。

台船表示，截至目前為止在手訂單合約逾2,000億元，包括一般商船18艘、軍艦及公務船16艘、重大船艦改裝維修案數艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程案等，尚待執行金額近1,400億元，造船訂單已排到2030年，整體營運逐步改善，力拚明年轉虧為盈。

中信造船部分，除繼續建造後續海巡艦艇可穩定貢獻營收，新接獲的國防部二艘輕型巡防艦90.5億元和台灣港務港勤公司的三艘拖船10億元訂單，產能增加，可進一步提升營運績效。

龍德造船繼第一批海軍高效能艦艇後續艦（沱江艦）交艦後，目前負責第二批量產五艘案及六艘布雷艦訂單建造，預計自2026年開始交艦，挹注明後年營運。