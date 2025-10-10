長榮航9月合併營收年減10%

長榮航（2618）9月客運營收93.2億元，貨運營收約43.2億元，合併營收156.1億元，年減約10%；累計前三季合併營收1,626.8億元，小幅衰退1.07%。

台灣虎航9月單月營收12.7億元，年增約1%，主因班次較去年同期增加7.8%，且整體載客率達85%，淡季不淡，寫下歷年最強9月營收成績單。

長榮航表示，9月進入傳統淡季，逢民俗月，民眾旅遊意願相對保守，整體訂位動能趨緩。美洲航線受美國關稅政策影響導致差旅減少。

至於歐澳航線，長榮航表示，延續8月穩健表現，平均載客率維持在八成五以上。短程市場方面，除旅遊景點峇里島載客率維持九成，其餘主要航點需求較往年同期略為放緩。兩岸航線受秋季旅遊帶動，整體表現優於去年同期，成為短程市場支撐動能。

貨運方面，台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定。同時自9月下旬起，歐、美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健。長榮航表示，將持續靈活調度客貨機腹艙運能，並視市場狀況適時調整運力配置。

虎航累計前三季營收125.8億元，與去年同期累計營收126.3億元相近，累計班次數成長約3%，累計旅客人次增加3.9%，累計平均載客率達87%，較去年同期載客率為佳；隨10月有三個連假並進入秋冬旅遊旺季，整體第4季出遊氣氛佳，有望挹注營運動能。

虎航表示，本周起開放第二批高雄客艙組員招募計畫，現行高雄出發的國際航線共12條，分別飛往日本、韓國、澳門及越南，致力提升南台灣旅運市場多元選擇。