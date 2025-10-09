材料營收／9月7.85億元、月減9% 前九月年減6.4%

材料*-KY（4763）9日公布9月合併營收7.85億元，年減48%，月減9%；累計今年前三季合併營收104.6億元，年減6.43%。

材料表示，9月營收表現主要仍受到中東地緣局勢、東南亞市場波動，以及部分客戶延後交貨與調整庫存水位等影響，短期營運依然承受壓力。公司現正積極與客戶協調交期與新興市場開拓，以降低外部不確定性所帶來的挑戰。

展望下半年度，雖然中東與東南亞市場需求短期趨緩，加上全球貿易爭議與產業供需調整影響出貨動能，惟材料已加強與客戶溝通交期排程，並同步控管營運資金與成本，以確保財務穩健。同時，公司亦持續投資研發與拓展循環經濟應用，積極推進綠色環保材料與AI眼鏡材料的開發，展現長期成長與永續經營的決心。

產能規劃方面，公司持續關注中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，規劃逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。

同時，3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。此外，在東南亞設廠（絲束）計畫，亦正與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。