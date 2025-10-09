雄獅營收／9月24.11億元 前三季224億元、年增4.8%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）9日公告9月營收達24.11億元，年減8.42%，若扣除去年郵輪包船2.25億元，今年9月營收較去年仍有成長；累計前三季營收224.01億元，年增4.8%，顯示旅遊需求穩定復甦、品牌與產品結構優化的成果。

展望後市，雄獅表示，國人出國賞楓及冬季溫泉仍以日本地區為主，整體銷售狀況熱絡；其中韓國推出半自助行程，自由彈性的行程深受消費者歡迎，業績較去年同期增加四成以上。東南亞也即將進入旅遊旺季，越南的蜆港、河內等相關行程持續熱銷。長程線部分，銷售持續暢旺，連休預購進單表現佳，訂單能見度已至明年6月。

此外，雄獅持續推動產品創新與數位轉型，透過會員經濟、旅展活動與永續旅遊布局，形成「產品優化 、顧客回流 、銷售成長、 品牌升級」的正向循環，綜觀整體市場趨勢持續上揚，亞洲市場需求熱絡、長程線訂單充足，預期將帶動營運，第4季可望延續成長動能，營收表現穩中有升。

營收 雄獅

