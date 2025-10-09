平和環保營收／9月4,996萬元、月增1.1％ 對等關稅政策影響有限
平和環保-創（6771）於9日公告9月營收4,996萬元，月增1.11％，年減3.27%；累計前三季營收4.78億元，年增2.24％。
平和環保表示，美國關稅政策對於出口產業的影響程度各有差異，由於下游客戶產業分散，受到關稅政策影響有限，公司每月廢水代處理量維持穩定，前三季營收仍有成長表現。
平和環保指出，其下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療、皮革等，其中金屬表面處理業的比重約占6成，美國是螺絲最大出口國，關稅調高衝擊整體螺絲產業訂單，不過螺絲扣件的應用有別，個別企業影響程度不同，對公司影響並不特別顯著。
平和環保強調，公司將持續拓展新客戶，分散下游產業，降低單一產業風險，金屬表面處理業的比重逐年下降。由於新客戶初期的水質與操作處理須經過一段磨合期，今年以來陸續增加的新客戶，廢水代處理逐漸進入穩定操作，將有助營運規模穩定攀升。
