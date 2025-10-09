八方雲集營收／旺季火力全開！第3季22.02億元創新高 年增7.41%

八方雲集（2753）9日公布9月營收表現，單月合併營收達7.21億元，年增7.36%，創同期新高紀錄；第3季合併營收22.02億元，年增7.41%，改寫上市以來單季歷史新高紀錄，展現集團營運的強勁成長動能。累計前九個月營收達64.88億元，年增10.11%，持續維持雙位數成長的優秀表現。

八方雲集表示，第3季營收表現創下單季歷史新高，主要受惠於集團穩健執行展店策略，以及高毛利新品持續推出，帶動消費者來客數提升。9月營業天數共30日，相較8月少一個營業日，加上適逢開學季，學生開學後略為影響商圈店型與學區店型的消費行為，加上開學月家庭教育支出增加，造成外食消費略有分流，因此單月營收較8月微幅下降3.91%。

但對比去年同期，2024年9月台灣八方雲集門市數為1,008家、梁社漢排骨門市數為228家，而2025年9月台灣八方雲集門市數已達1,035家、梁社漢排骨門市數成長至240家，透過穩健展店策略帶動的店數成長，讓9月營收較去年同期仍維持7.36%的穩健成長。整體而言，集團聚焦民生必需消費市場，展現營運韌性。

9月26日為國際水餃日，八方雲集作為水餃領導品牌，在台灣、香港、美國三地門市共同邀請消費者一起品嚐道地水餃，透過官方Facebook粉絲專頁、IG等社群平台舉辦互動遊戲，成功擴大品牌在年輕社群族群的影響力，單一節慶活動達到百萬觀看的成果，強化與消費者的深度互動連結，向全球消費者展現八方雲集的水餃魅力與國際品牌形象。

展望未來，八方雲集對營運表現持續樂觀。隨著秋冬季節來臨，氣溫轉降將有利於熱食餐飲銷售推動，消費者對熱食主食的需求增加，除了招牌鍋貼水餃外，集團超高人氣的冠軍牛肉麵因具備溫熱湯品特性，預期將更加符合季節性消費喜好，因此梁社漢排骨品牌也將於10月13日推出全新「番茄牛三寶麵」，嚴選牛肋條、牛筋、牛腱三大人氣部位，以醇厚紅燒基底與番茄酸甜風味製成湯底，創造豐富層次口感，新品不僅能豐富門市銷售品項組合、增加消費選擇多樣性，更能與八方雲集品牌的冠軍牛肉麵系列產生原料採購與生產製程的協同效益，不僅能有效提升生產工廠稼動率、發揮規模經濟優勢降低營運成本，同時豐富多樣的商品組合也能提升門市銷售靈活度，滿足不同消費場景需求，吸引更廣泛消費族群並提高來客數，進一步優化整體獲利結構。

在通路拓展方面，八方雲集首度跨足線上電商平台，將實體門市的經典產品延伸至數位消費場景，積極拓展宅經濟商機。集團超高人氣的「梁社漢金牌牛肉麵」系列，包括紅燒、清燉、麻辣三種口味，已正式於momo購物網電商平台上架銷售，未來消費者除了能在門市享受現場烹煮的便利美味外，透過電商平台還可以購買冷凍調理包。此舉不僅開創全新銷售管道，擴大品牌觸及範圍，更能滿足居家烹調、送禮需求等多元消費情境，顯示集團已跨入新的市場，為未來全通路（Omni-Channel）經營策略奠定有效銷售基礎，也將進一步帶動營收的成長。