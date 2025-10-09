GOGOLOOK營收／9月9,660萬元創新高 第3季2.66億元亦創高

信任科技服務商Gogolook（6902）9日公布9月合併營收，持續受惠東南亞市場擴張與多元產品線布局，單月收、第3季與前三季營收均創歷史新高。

9月營收9,660萬元，月增11.7%，年增14.8%；第3季營收為2.66億元，季增10%，年增26.9%；今年前三季累計營收達7.47億元，較去年同期成長20.7%，三數字都刷新歷史同期紀錄。

展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，下半年營收有望加速成長，2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。Gogolook看好營運達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望逐季增加。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，布局歐美地區，持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

消費者防詐服務方面，Whoscall MAU（月活躍用戶）在海外市場，尤其泰國與菲律賓的帶動下持續增長。主力產品Whoscall於9月全新改版，鎖定「AI」以及「社群」兩大主軸進行產品創新，提升用戶黏著度以及防詐效能，並透過社群互動機制，吸引企業與政府加入贊助與協力推廣。

Whoscall訂閱收入持續隨MAU的成長而增加，8月下旬開始在台灣市場推出全新的多人訂閱方案滿足不同族群的需求，推行差異化定價策略，提升訂閱用戶覆蓋度。數位廣告收入成長動能逐步回升，今年在MAU持續提升下可望回歸成長。

金融科技服務方面，JUJI招財麻吉初步推廣成果顯現，提供流程全面數位化的服務，持續展現高獲客效率，以及精準風控以持續維持低延滯率。JUJI招財麻吉第2季營收已占金融科技營收逾一成，推升金融科技服務長期成長，成為新的成長動能，袋鼠金融積極強化流量變現效率。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案下半年可望陸續轉為營收，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期加速成長。在AI技術的升級與政策法規的推動下，Watchmen商譽保護服務成功獲政府機構導入，並已與多間海內外代理商達成策略合作，客戶數量有望快速成長。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。