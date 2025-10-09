東哥營收／9月6.2億元年減1.9% 累計41.6億元年減6.9%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）9日公告9月合併營收6.2億元，年減1.9%，累計今年前九月營收41.6億元，較去年同期減少6.9%。

東哥指出，公司產品單價高，營收採全部完工法認列，單月營收因產品組合不同而有所波動，此為營業特性。

美國自4月宣布新關稅與經貿政策以來，為全球經濟帶來波動與不確定性，然東哥遊艇在美營運據點設於自由貿易區（Foreign Trade Zone, FTZ），在產品銷售進美國前不需支付相關稅賦，且船隻註冊地點之於高端豪華遊艇買主有高度選擇性，故公司營運成本無直接性影響。

如今，隨著世界各國紛紛和美國談判與簽訂新約，波動逐漸趨緩。未來潛藏的動盪與不確定性，公司將持續關注全球政經情勢與市場動態，面對潛在挑戰，以「強化品牌優勢」為經營主軸，不僅著力於優化產品價值與銷售通路，亦在提升客戶服務及加強營運彈性上持續鑽研和投入，以在變化萬千的經濟市場裡穩固領先地位。