聯友營收／9月1.3億元 年增26.8%
聯友金屬-創（7610）9日公布9月營收1.3億元，年增26.8%，合計第3季營收達3.68億元，年增28.5%。該公司並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉，將成為公司營運成長的另一重要支柱。
聯友金屬表示，分析第3季合併營收表現亮眼，主要在於鎢酸鈉出貨價格較去年同期增加51%，以及今年新產品電池級硫酸鈷放量出貨。
以鎢酸鈉來看，由於中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，占全球超過八成的鎢精礦產量，於2025年初起對鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，且中國大陸國內鎢礦採掘配額較去年縮減約4,000噸、造成全球鎢金屬供給持續短缺。
依該公司公布營收數據，9月為1.3億元，年增26.8%，合計第3季營收達3.68億元，年增28.5%；累計今年前九月營收達8.89億元，年減4.5%。
聯友並指出，目前規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。在金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證是，預估第4季首批出貨量約10至15公噸規模。
由於金屬鈷粉需具備高純度與穩定性，技術門檻高，產品毛利率亦較高，預估隨金屬鈷粉量產銷售，將成為公司營運成長的另一重要支柱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言