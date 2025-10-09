聯友營收／9月1.3億元 年增26.8%

聯友金屬-創（7610）9日公布9月營收1.3億元，年增26.8%，合計第3季營收達3.68億元，年增28.5%。該公司並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉，將成為公司營運成長的另一重要支柱。

聯友金屬表示，分析第3季合併營收表現亮眼，主要在於鎢酸鈉出貨價格較去年同期增加51%，以及今年新產品電池級硫酸鈷放量出貨。

以鎢酸鈉來看，由於中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，占全球超過八成的鎢精礦產量，於2025年初起對鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，且中國大陸國內鎢礦採掘配額較去年縮減約4,000噸、造成全球鎢金屬供給持續短缺。

依該公司公布營收數據，9月為1.3億元，年增26.8%，合計第3季營收達3.68億元，年增28.5%；累計今年前九月營收達8.89億元，年減4.5%。

聯友並指出，目前規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。在金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證是，預估第4季首批出貨量約10至15公噸規模。

由於金屬鈷粉需具備高純度與穩定性，技術門檻高，產品毛利率亦較高，預估隨金屬鈷粉量產銷售，將成為公司營運成長的另一重要支柱。