國精化營收／9月2.9億元、年減8.7% 累計前九月年減7%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）9日公布9月營收2.9億元，年減8.7%，累計前九月營收2.8億元，年減7%。

法人指出，國精化今年上半年有多條生產線正值調整階段，使營運表現受影響，但新產線逐步進入收割期，期能為營運注入新動能。

國精化表示，該公司在高速運算5G材料（HC材）方面，已取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，其打造的第一套量產設備，已於今年6月投產，設備年產能估達450噸左右，且第二、三套設備也正在建置中，預計年底完成、明年量產，屆時其HC材一年產能將達1,400噸。高速運算市場增溫下，CCL需求也預期將持續上修。

國精化也說，其在高雄永安廠建置的PSMA樹脂新產線，主要新產能設備都已經發包，預計明年第1季可望量產，新設備預估將達一年3,600噸。PSMA樹脂是應用在低介電常數（low Dk）及低介質耗損因數（low Df）高頻銅箔基板的關鍵樹脂材料。

營收 銅箔基板

