王品營收／9月17.5億元、第3季58.39億元創次高 看旺第4季

王品（2727）9日公布9月自結合併營收17.5億元，月減23%，年減2.09%。不過，第3季合併營收為58.39億元，季增6.55%，年增1.5%，創下單季歷史次高紀錄，僅次於今年首季。累計前三季合併營收累計為172億元，持續堆高新紀錄。

展望第4季，王品表示，10月有三個連續假期，11月可望普發現金1萬元，將持續帶旺營收。

王品9月台灣事業群營收14.4億，年減1.10%。大陸事業群營收3.1億，年減6.41%，若還原人民幣營收，僅微幅年減0.77%。王品表示，9月是餐飲業傳統「度小月」，尤其去年中秋節在9月，有10天假期，今年只有9天假期，部分地區受強颱樺加沙影響停班，所以台灣月營收比去年微幅下滑。進一步分析，王品集團燒肉三寶「肉次方」、「原燒」和「金咕」，今年和去年中秋節假期營收相比，成長幅度超過21%，中秋節聚餐效應對今年10月營收挹注可期。

展望第4季，王品集團也持續拓展新店，除「聚 日式鍋物」嘉義垂楊店和高雄富民店，「石二鍋」、「肉次方」和「和牛涮」陸續在桃園和新竹亮相，挹注業績動能。

10月有三個連假，合計11天假期，「肉次方」、「原燒」和「金咕」與人氣IP聯手推出9款話題十足的造型新菜。此外，財政部長莊翠雲表示，若預算順利完成初審，最快可望於10月17日立法院會完成三讀，並於總統公布後的一個月內開始發放，最快11月17日就可以領到現金一萬元。王品集團認為可以提升民眾消費意願，提前準備優惠，回饋消費者。

即日起至11月底，在「聚 日式鍋物」單筆消費滿千，就有機會抽中日本不限航點來回雙人機票。精品鐵板燒「夏慕尼」則攜手法國米其林主廚David Goerne，於10月14日至10月16日，推出3日限定的星級鐵板客座餐會。10月底前，到「王品牛排」和「阪前鐵板燒」完成指定任務，分別招待「義式海鮮盤」及「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」。

除餐廳線下活動，王品集團也積極經營電子票券渠道，推出「寵粉感謝祭 通用即享券」，即日起至12月31日，在momo、LINE禮物和蝦皮購物等電商平台，購買888元「通用即享券」，就能在明年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店使用，折抵千元餐費，透過線上線下全面性的優惠引流導客，搶攻年末聚餐商機。