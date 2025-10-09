快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

王品營收／9月17.5億元、第3季58.39億元創次高 看旺第4季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品第3季合併營收為58.39億元，季增6.55%，年增1.5%，創下單季歷史次高紀錄。王品／提供
王品第3季合併營收為58.39億元，季增6.55%，年增1.5%，創下單季歷史次高紀錄。王品／提供

王品（2727）9日公布9月自結合併營收17.5億元，月減23%，年減2.09%。不過，第3季合併營收為58.39億元，季增6.55%，年增1.5%，創下單季歷史次高紀錄，僅次於今年首季。累計前三季合併營收累計為172億元，持續堆高新紀錄。

展望第4季，王品表示，10月有三個連續假期，11月可望普發現金1萬元，將持續帶旺營收。

王品9月台灣事業群營收14.4億，年減1.10%。大陸事業群營收3.1億，年減6.41%，若還原人民幣營收，僅微幅年減0.77%。王品表示，9月是餐飲業傳統「度小月」，尤其去年中秋節在9月，有10天假期，今年只有9天假期，部分地區受強颱樺加沙影響停班，所以台灣月營收比去年微幅下滑。進一步分析，王品集團燒肉三寶「肉次方」、「原燒」和「金咕」，今年和去年中秋節假期營收相比，成長幅度超過21%，中秋節聚餐效應對今年10月營收挹注可期。

展望第4季，王品集團也持續拓展新店，除「聚 日式鍋物」嘉義垂楊店和高雄富民店，「石二鍋」、「肉次方」和「和牛涮」陸續在桃園和新竹亮相，挹注業績動能。

10月有三個連假，合計11天假期，「肉次方」、「原燒」和「金咕」與人氣IP聯手推出9款話題十足的造型新菜。此外，財政部長莊翠雲表示，若預算順利完成初審，最快可望於10月17日立法院會完成三讀，並於總統公布後的一個月內開始發放，最快11月17日就可以領到現金一萬元。王品集團認為可以提升民眾消費意願，提前準備優惠，回饋消費者。

即日起至11月底，在「聚 日式鍋物」單筆消費滿千，就有機會抽中日本不限航點來回雙人機票。精品鐵板燒「夏慕尼」則攜手法國米其林主廚David Goerne，於10月14日至10月16日，推出3日限定的星級鐵板客座餐會。10月底前，到「王品牛排」和「阪前鐵板燒」完成指定任務，分別招待「義式海鮮盤」及「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」。

除餐廳線下活動，王品集團也積極經營電子票券渠道，推出「寵粉感謝祭 通用即享券」，即日起至12月31日，在momo、LINE禮物和蝦皮購物等電商平台，購買888元「通用即享券」，就能在明年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店使用，折抵千元餐費，透過線上線下全面性的優惠引流導客，搶攻年末聚餐商機。

王品集團 營收

延伸閱讀

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

相關新聞

八方雲集營收／旺季火力全開！第3季22.02億元創新高 年增7.41%

八方雲集（2753）9日公布9月營收表現，單月合併營收達7.21億元，年增7.36%，創同期新高紀錄；第3季合併營收22...

王品營收／9月17.5億元、第3季58.39億元創次高 看旺第4季

王品（2727）9日公布9月自結合併營收17.5億元，月減23%，年減2.09%。不過，第3季合併營收為58.39億元，...

合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.3...

長榮營收／運價持續修正 9月301億元、年減逾三成

長榮海運（2603）9日公告9月營收為301.21億元，月減8.6%。

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1...

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。